Для возведения дома Делбридж использовал все, что попадалось под руку: алюминиевые банки, бутылки, старый кирпич и даже выброшенные игрушки. Говорит, что за эти годы он смешал примерно полтонны цемента.

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Возведение дома из отходов

Несколько десятилетий назад 69-летний Ричард Делбридж купил земельный участок в сельской местности Оклахомы. Будучи преданным ценителем домов коренных американцев в Нью-Мексико, он спроектировал собственный дом и принялся его возводить.

Делбридж собирал мусор, который оставляли туристы, ходил вдоль обочины дорог и подбирал все, что выбрасывали люди. Бутылки, алюминиевые банки, кирпич и прочие мелочи – во всем мужчина видел потенциал для строительства.

Однажды я нашел выброшенную куклу. Она выглядела такой несчастной и мне стало так грустно, ведь когда-то эта кукла для кого-то что-то значила,

– вспоминает Делбридж.

Не покладая рук, Ричард работал над своим домом и со временем появилась небольшая избушка со столовой и спальней на втором этаже.



Даже куклы украшают стены дома / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа

Увеличил дом

Определенный период он и его дети наслаждались тем, что имеют, но впоследствии Делбридж решил расширить жилую площадь. Он добавил ванную комнату, вторую спальню, оранжерею и третий этаж с пожарным столбом, что проходит через дом.

Помимо уникального строительного материала, дом имеет экологически чистые инженерные системы – компостный туалет и специальные бассейны для сбора дождевой воды.



Дом имеет экологически чистые инженерные системы / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа

Необычайный дом украшает мозаика, которая тоже изготовлена из отходов. Делбридж подсчитал, что в общей сложности примерно 75% дома сделано из переработанного материала.



Американец научился даже выкладывать мозаику / Коллаж с фото Ричарда Делбриджа