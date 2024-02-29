Яка історія будинку, як він виглядає зараз та скільки коштує, розповідаємо далі.

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Що відомо про будинок-в’язницю

Коли людина думає про в'язницю, останнє, що вона уявляє це "розкіш". Однак колишній виправний заклад було перероблено на розкішний сімейний будинок, в якому не залишилося абсолютно ніяких слідів колишнього життя. Приголомшливе житло було переобладнано в 1880 році.

Незвичайна восьмикутна форма подарувала будинку відповідну назву Octagon House. В Англії є всього три будівлі з подібною формою.

В'язницю відкрили 1810 року, вона вміщала лише 100 ув'язнених, але пізніше її продали будівельній компанії, яка перетворила її на чудовий, але дещо незвичний родинний будинок, який, за словами агентів з нерухомості Hunters, є втіленням вершини вишуканого життя.

Житло має три великі вітальні, красиву кімнату в саду, шість гарно оформлених спалень і три ванні кімнати. Однак найкращою частиною будинку, на думку багатьох людей, є "особливий" підвал.

Зараз будинок має розкішний вигляд / Фото The Mirror

Всередині є стильний домашній бар, затишна вітальня з кінозалом, окрема ігрова кімната, а також дивовижний винний льох.

Влаштовуючи звані вечори з поважними гостями або насолоджуючись заповітними моментами в колі близьких, ця незвичайна кімната обіцяє нескінченні години насолоди й спілкування. Ця виняткова власність, що випромінює розкіш на кожному кроці, зазнала вишуканого ремонту від верху до низу. Нинішні власники ретельно стежили за дотриманням найвищих стандартів. Будинок займає значне місце в місті, і його легко помітити завдяки його унікальній формі,

– розповідає агент.

Химерний будинок коштує 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, але він не має жодних ознак того, що коли-небудь був в'язницею. Агент з нерухомості описує житло як органічне поєднання міської вишуканості зі спокоєм сільської чарівності.