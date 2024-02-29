Какая история дома, как он выглядит сейчас и сколько стоит, рассказываем дальше.

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Что известно о доме-тюрьме

Когда человек думает о тюрьме, последнее, что он представляет это "роскошь". Однако бывшее исправительное заведение было переделано в роскошный семейный дом, в котором не осталось абсолютно никаких следов прежней жизни. Потрясающее жилище было переоборудовано в 1880 году.

Необычная восьмиугольная форма подарила дому соответствующее название Octagon House. В Англии есть всего три здания с подобной формой.

Тюрьму открыли в 1810 году, она вмещала лишь 100 заключенных, но позже ее продали строительной компании, которая превратила ее в замечательный, но несколько необычный семейный дом, который, по словам агентов по недвижимости Hunters, является воплощением вершины изысканной жизни.

Жилье имеет три большие гостиные, красивую комнату в саду, шесть хорошо оформленных спален и три ванные комнаты. Однако лучшей частью дома, по мнению многих людей, является "особый" подвал.

Сейчас дом имеет роскошный вид / Фото The Mirror

Внутри есть стильный домашний бар, уютная гостиная с кинозалом, отдельная игровая комната, а также удивительный винный погреб.

Устраивая званые вечера с почетными гостями или наслаждаясь заветными моментами в кругу близких, эта необычная комната обещает бесконечные часы наслаждения и общения. Эта исключительная собственность, излучающая роскошь на каждом шагу, претерпела изысканный ремонт сверху донизу. Нынешние владельцы тщательно следили за соблюдением самых высоких стандартов. Дом занимает значительное место в городе, и его легко заметить благодаря его уникальной форме,

– рассказывает агент.

Причудливый дом стоит 1,5 миллиона фунтов стерлингов, но он не имеет никаких признаков того, что когда-либо был тюрьмой. Агент по недвижимости описывает жилье как органическое сочетание городской изысканности со спокойствием сельского очарования.