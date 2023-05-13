Коли справа стосується того, щоб зробити вітальню особливою, дерев’яні акцентні стіни здаються вдалим вибором. Насправді темна деревина хіба додає проблем.

Зверніть увагу З житлової площі – в нежитлову: особливості процедури

Чому темні дерев'яні стіни у вітальні – це поганий вибір

Дизайнер інтер'єрів Дейдре Ремтема каже, що вітальня – це єдиний простір, де дерево "не має сенсу".

"Нам потрібно впроваджувати свіжі ідеї замість хешування старих. Якщо ви шукаєте способи додати цей матеріал у дизайн вітальні, то повинні використовувати його лише як частину "великого плану дизайну", – говорить Ремтема.

Дерев'яні стіни псують вигляд вітальні / Фото Future

Схожі думки мають ще багато дизайнерів. Експертка Санель Коньяр розповідає, що дерев'яні акцентні стіни "на цей дуже актуальні", але успіх повністю залежить від тону деревини, яку ви використовуєте.

"Яскраві та темні кольори будуть не актуальні та обмежуватимуть ваш майбутній вибір дизайну інтер’єру", – вважає дизайнерка.

Окрім того, темна деревина візуально зменшує кімнату меншою. Це зробить вітальню "досить гнітючим". Якщо вже й обирати деревину, то лише світлу та як доповнення до основного матеріалу.

Темна деревина "сковує" кімнату / Фото Future