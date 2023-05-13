Когда дело касается того, чтобы сделать гостиную особенным, деревянные акцентные стены кажутся удачным выбором. На самом деле темная древесина разве что добавляет проблем.

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Почему темные деревянные стены в гостиной – это плохой выбор

Дизайнер интерьеров Дейдре Ремтема говорит, что гостиная – это единственное пространство, где дерево "не имеет смысла".

"Нам нужно внедрять свежие идеи вместо хеширования стариков. Если вы ищете способы добавить этот материал в дизайн гостиной, то должны использовать его только как часть "большого плана дизайна", – говорит Ремтема.

Деревянные стены портят вид гостиной / Фото Future

Похожие мнения еще много дизайнеров. Эксперт Санель Коньяр рассказывает, что деревянные акцентные стены "на этот очень актуальны", но успех полностью зависит от тона древесины, которую вы используете.

"Яркие и темные цвета будут не актуальны и будут ограничивать ваш будущий выбор дизайна интерьера", – считает дизайнер.

Кроме того, темная древесина визуально уменьшает комнату меньше. Это сделает гостиную "достаточно удручающим". Если уж выбирать древесину, то только светлую и как дополнение к основному материалу.

Темная древесина "сковывает" комнату / Фото Future