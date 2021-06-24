В Австралії вбите житло купують за мільйони доларів: що сталося

В Австралії стався бум на об'єкти нерухомості. Жителі готові платити мільйони доларів за будинки без води та світла.

Це пов'язано з низькими іпотечними ставками на житло. Ажіотаж торкнувся навіть непридатної для проживання нерухомості.

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Що купують

У Сіднеї високий попит тримається навіть на будинки без ремонту з пошарпаними стелями, стінами, які кришаться, без обладнаних кухонь і ванних кімнат. "Вбитий" котедж на північному заході Сіднея з брудною кухнею, рваними жалюзі та старим протертим килимом купили за 1,6 мільйона австралійських доларів (33 мільйони гривень).

Його придбали люди, які хочуть жити у цій частині міста. Вони знесуть будинок і збудують на його місці новий. Найбільше їх зацікавила ділянка,

– зазначив рієлтор з McGrath Майкл Доулінг.

Низькі ставки на іпотеку викликали бум на нерухомість в Австралії / Фото Pixabay

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Покупці готові платити більше

Ще один непридатний для життя будинок, розташований у передмісті Сіднея, був проданий за 4,7 мільйона австралійських доларів (97 мільйонів гривень). В об'єкті немає ні світла, ні води.

За словами експертів, порівно з 2020 роком ціни на нерухомість в Австралії виросли на 10,6%. Це пов'язано з низькими іпотечними ставками та податковими пільгами. Жителі готові платити за об'єкти навіть більше, ніж за них просять.

Жителі купують вбите житло для зносу і будівництва нового будинку / Фото Pixabay