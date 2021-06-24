Это связано с низкими ипотечными ставками на жилье. Ажиотаж коснулся даже непригодной для проживания недвижимости.
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Что покупают
В Сиднее высокий спрос держится даже на дома без ремонта с потрепанными потолками, стенами, которые крошатся, без оборудованных кухонь и ванных комнат. Заброшенный коттедж на северо-западе Сиднея с грязной кухней, рваными жалюзи и старым протертым ковром купили за 1,6 миллиона австралийских долларов (33 миллиона гривен).
Его приобрели люди, которые хотят жить в этой части города. Они снесут дом и построят на его месте новый. Больше всего их заинтересовал участок,
– отметил риелтор из McGrath Майкл Доулинг.
Низкие ставки на ипотеку вызвали бум на недвижимость в Австралии / Фото Pixabay
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Покупатели готовы платить больше
Еще один непригодный для жизни дом, который расположен в пригороде Сиднея, был продан за 4,7 миллиона австралийских долларов (97 миллионов гривен). В объекте нет ни света, ни воды.
Жители приобретают убитое жилье для сноса и строительства нового дома / Фото Pixabay