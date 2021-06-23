Нерухомість хочуть продати за 4 мільйони євро (130 мільйонів гривень). Як вона виглядає – дивіться нижче.

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Що відомо про об'єкт

Комплекс Chateau Světlá розташований у Посазаві – історичному регіоні Чехії поблизу річки Сазава. Раніше на цьому місці була готична фортеця, яку в епоху Відродження перетворили на мисливський замок. З кожним роком об'єкт ставав все більшим.

У 1869 році у замку з'явився другий поверх з чотирма крилами, центральною баштою та балконом.

Нинішні власники маєтку придбали нерухомість у 2013 році, проте самі проживають у Празі.

Будівля з 600-річною історією має неймовірну атмосферу / Фото Chateau Světlá

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Що є на території та в будинку

Комплекс площею 5500 квадратних метрів використовується як центр культури та мистецтва. На його території є розкішний ландшафтний парк, де проводять пишні весілля та корпоративні свята, каскадні ставки та мости, дитячий майданчик.

Всередині замку є 4 номери, в кожному з яких є індивідуальна ванна кімната, простора кухня, комора, приміщення для персоналу.

На території комплексу проводять весілля та корпоративи / Фото Chateau Světlá

Усередині найстарішої частини будівлі розташоване кафе Ladurée, яке вміщує 70 осіб. Крім того, в об'єкті є велика оранжерея.

Як виглядає колишня готична фортеця / Фото Chateau Světlá: