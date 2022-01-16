Основне зростання розцінок припало на останній квартал 2021-го року. Експерти зазначають, що найбільше українці цікавилися житло економкласу.

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Яке житло купували українці у 2021 році: аналіз експерта

У 2021 році на ринку первинної нерухомості був такий ажіотаж, що покупці викупили практично увесь економ-сегмент. Ціни у категорії від 30 000 до 50 000 доларів зросли на 25 – 50% від початку минулого року. І основне зростання припало на останній квартал 2021-го.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла генеральний директор групи компаній KDU Realty Group, інвест-консультант Олена Маленкова.

За її словами, ринок нерухомості має сезонну складову. Наприклад, покупці заміської нерухомості активізуються до березня в залежності від того, коли приходить кліматична весна.

Основний приплив покупців припадає на останній квартал року, з жовтня до кінця грудня, тому що в нерухомість вкладають гроші, зароблені минулими періодами.

Історично покупці намагаються закрити свої потреби до Нового року,

– наголосила Маленкова.

Що буде з цінами у 2022 році

Ціноутворення залежатиме від кількох параметрів. Серед іншого експертка наголошує, що на привабливість та прибутковість інвестицій вплине: