Основне зростання розцінок припало на останній квартал 2021-го року. Експерти зазначають, що найбільше українці цікавилися житло економкласу.
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Яке житло купували українці у 2021 році: аналіз експерта
У 2021 році на ринку первинної нерухомості був такий ажіотаж, що покупці викупили практично увесь економ-сегмент. Ціни у категорії від 30 000 до 50 000 доларів зросли на 25 – 50% від початку минулого року. І основне зростання припало на останній квартал 2021-го.
Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла генеральний директор групи компаній KDU Realty Group, інвест-консультант Олена Маленкова.
За її словами, ринок нерухомості має сезонну складову. Наприклад, покупці заміської нерухомості активізуються до березня в залежності від того, коли приходить кліматична весна.
Основний приплив покупців припадає на останній квартал року, з жовтня до кінця грудня, тому що в нерухомість вкладають гроші, зароблені минулими періодами.
Історично покупці намагаються закрити свої потреби до Нового року,
– наголосила Маленкова.
Що буде з цінами у 2022 році
Ціноутворення залежатиме від кількох параметрів. Серед іншого експертка наголошує, що на привабливість та прибутковість інвестицій вплине:
- Економічна ситуація. Стабільність національної валюти, приплив експортного виторгу та відповідно валюти в країну.
- Політична ситуація. Внутрішньополітичний консенсус чи, навпаки, конфлікт еліт.
- Військова ситуація. Загроза повномасштабної війни.
- Ставка, за якою Україна зможе отримати кредит від МВФ або іноземних банків-кредиторів.
- Вартість гривневих іпотечних кредитів для домогосподарств та для бізнесу.
- Монетарна політика держави.
- Податки, мита, збори.
- Стабільність банківської системи.
- Легкість відкриття бізнесу та його ведення.