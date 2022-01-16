Основной рост расценок пришелся на последний квартал 2021 года. Эксперты отмечают, что больше всего украинцы интересовались жильем экономкласса.
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Какое жилье покупали украинцы в 2021 году: анализ эксперта
В 2021 году на рынке первичной недвижимости наблюдался столь сильный ажиотаж, что покупатели выкупили фактически весь эконом-сегмент. Цены в категории от 30 000 до 50 000 долларов выросли на 25 – 50% с начала прошлого года. И основной рост пришелся на последний квартал 2021-го.
Об этом на своей фейсбук-странице рассказала генеральный директор группы компаний KDU Realty Group, инвест-консультант Елена Маленкова.
По ее словам, рынок недвижимости имеет сезонную составляющую. К примеру, покупатели загородной недвижимости активизируются до марта в зависимости от того, когда приходит климатическая весна.
Основной приток покупателей приходится на последний квартал года, с октября по конец декабря, потому что в недвижимость вкладывают деньги, заработанные прошлыми периодами.
Исторически покупатели пытаются закрыть свои потребности к Новому году,
– подчеркнула Маленкова.
Что будет с ценами в 2022 году
Ценообразование зависит от нескольких параметров. Среди прочего эксперт отмечает, что на привлекательность и прибыльность инвестиций повлияет:
- Экономическая ситуация. Стабильность национальной валюты, приток экспортной выручки и соответственно валюты в страну.
- Политическая ситуация. Внутриполитический консенсус или, напротив, конфликт элит.
- Военная ситуация. Угроза полномасштабной войны.
- Ставка, согласно которой Украина сможет получить кредит от МВФ или иностранных банков-кредиторов.
- Стоимость гривневых ипотечных кредитов для домохозяйств и бизнеса.
- Монетарная политика страны.
- Налоги, пошлины, сборы.
- Стабильность банковской системы.
- Легкость открытия бизнеса и его ведения.