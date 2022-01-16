Ажіотаж на ринку первинної нерухомості: яке житло цікавить українців

16 січня 2022 , 12:19
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Елена Маленкова

2021 рік відзначився небувалим ажіотажем на ринку первинної нерухомості. Ціни на нові квартири зросли в середньому на 15 – 25%.

Основне зростання розцінок припало на останній квартал 2021-го року. Експерти зазначають, що найбільше українці цікавилися житло економкласу. 

Читайте також Покупка квартири за договором переуступки: що це та як правильно оформити

Яке житло купували українці у 2021 році: аналіз експерта

У 2021 році на ринку первинної нерухомості був такий ажіотаж, що покупці викупили практично увесь економ-сегмент. Ціни у категорії від 30 000 до 50 000 доларів зросли на 25 – 50% від початку минулого року. І основне зростання припало на останній квартал 2021-го.

Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла генеральний директор групи компаній KDU Realty Group, інвест-консультант Олена Маленкова. 

За її словами, ринок нерухомості має сезонну складову. Наприклад, покупці заміської нерухомості активізуються до березня в залежності від того, коли приходить кліматична весна.

Основний приплив покупців припадає на останній квартал року, з жовтня до кінця грудня, тому що в нерухомість вкладають гроші, зароблені минулими періодами.

Історично покупці намагаються закрити свої потреби до Нового року,
– наголосила Маленкова.

Що буде з цінами у 2022 році

Ціноутворення залежатиме від кількох параметрів. Серед іншого експертка наголошує, що на привабливість та прибутковість інвестицій вплине:

  • Економічна ситуація. Стабільність національної валюти, приплив експортного виторгу та відповідно валюти в країну.
  • Політична ситуація. Внутрішньополітичний консенсус чи, навпаки, конфлікт еліт.
  • Військова ситуація. Загроза повномасштабної війни.
  • Ставка, за якою Україна зможе отримати кредит від МВФ або іноземних банків-кредиторів.
  • Вартість гривневих іпотечних кредитів для домогосподарств та для бізнесу.
  • Монетарна політика держави.
  • Податки, мита, збори.
  • Стабільність банківської системи.
  • Легкість відкриття бізнесу та його ведення.
Автор: Юлія Бабич