Вже незабаром настане весна, і всі ми захочемо, аби помешкання було максимально відкритим та впускало якомога більше денного світла й свіжого повітря. Допомогти у цьому зможуть балкони, тераси та лоджії, але чи точно ми знаємо, чим вони відрізняються та які їхні особливості?

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Балконом вважають будь-який архітектурний елемент, який нависає або виступає за межі корпусу будівлі. Він має відкриту форму та невеликі розміри, що накладає певні обмеження на його облаштування.

Універсальний простір / Фото Pexels

Тераса за конструкцією схожа на балкон, але має явно більші розміри. Найчастіше вона розташована на першому або верхніх поверхах, а також на даху. Це дозволяє не обмежувати свою фантазію в її облаштуванні та відкриває багато можливостей для створення місць різноманітних активностей.

Цікавим рішенням є лоджія, або так званий "вбудований балкон". Вона вписується в конструкцію будівлі, захищена дахом та стінами з двох боків. Зазвичай ми можемо побачити засклені лоджії, які перетворюють на простір для їдальні або кабінет.

Місце відпочинку та натхнення / Фото Pixabay

Коли ми облаштовуємо ці простори, то варто не вкрасти в них головну перевагу – відкритість. Навіть якщо ми перетворюємо балкон або лоджію на житловий фонд, то потрібно бути обережними з вибором кольору стін, аби максимально ефективно використовувати денне світло.

Найкращими рішеннями для цих просторів є відпочинкова зона, кабінет або місце для обіднього столу. Про що точно варто забути – використання їх для зберігання "речей, які колись знадобляться". Повірте, ви точно зможете знайти краще рішення та не перетворювати корисний та відкритий простір на комору з усіляким непотребом.