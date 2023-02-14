Вскоре наступит весна, и все мы захотим, чтобы помещение было максимально открытым и впускало как можно больше дневного света и свежего воздуха. Помочь в этом смогут балконы, террасы и лоджии, но точно ли мы знаем, чем они отличаются и каковы их особенности?

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Балконом считают любой архитектурный элемент, нависающий или выступающий за пределы корпуса здания. Он имеет открытую форму и небольшие размеры, что накладывает определенные ограничения на его обустройство.

Универсальное пространство / Фото Pexels

Терраса по конструкции похожа на балкон, но имеет явно большие размеры. Чаще она расположена на первом или верхних этажах, а также на крыше. Это позволяет не сдерживать свою фантазию в ее обустройстве и открывает много возможностей для создания мест разнообразных активностей.

Интересным решением является лоджия, или так называемый "встроенный балкон". Она вписывается в конструкцию строения, защищена крышей и стенами с двух сторон. Обычно мы можем увидеть застекленные лоджии, которые превращают в пространство для столовой или кабинет.

Место отдыха и вдохновения / Фото Pixabay

Когда мы обустраиваем эти просторы, то следует не украсть у них главное преимущество – открытость. Даже если мы превращаем балкон или лоджию в жилой фонд, то нужно соблюдать осторожность с выбором цвета стен, чтобы максимально эффективно использовать дневной свет.

Лучшими решениями для этих пространств является зона отдыха, кабинет или место для обеденного стола. О чем точно стоит забыть – использование их для хранения "вещей, которые когда-то понадобятся". Поверьте, вы точно сможете найти лучшее решение и не превращать полезное и открытое пространство в склад со всяческим хламом.