Барна стійка: чи потрібна вона на кухні у квартирі

Барна стійка стала популярним елементом кухні. Багато хто навіть використовує її як обідній стіл.
Однак є й інша думка – дехто вважає її зайвим предметом у приміщенні. Своєю думкою про те, чи потрібна барна стійка на кухні, поділилася дизайнерка інтер'єру Анна Казак.
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Чи справді барна стійка необхідна на кухні? Існує думка, що барна стійка – зайві меблі на кухні, й потрібна тільки для любителів спиртного. Насправді це не так, адже у конструкції типу "острів" є багато незаперечних плюсів,
– зазначила Казак.
Переваги барної стійки ⠀
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Висока функціональність
Острів з барною стійкою залежно від наповнення може використовуватися як робоча зона, як модуль для вбудовування побутової техніки чи як система зберігання.
Барна стійка виглядає стильно й прикрашає інтер'єр / Фото pinterest
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Можливість урізноманітнити інтер'єр
За словами дизайнерки інтер'єру, барні стійки виглядають стильно й сучасно. Важливо підібрати правильну конструкцію під дизайн кухні.
Барна стійка може бути функціональною / Фото pinterest
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Зонування простору
За допомогою таких меблів можна відгородити різні зони у великій кухні чи квартирі-студії. До того ж можна не розділяти процес приготування їжі та спілкування із сім'єю чи друзями – завдяки барній стійці можна робити все разом, за одним столом!
– наголосила Антоніна Казак.
Барна стійка може стати місцем збору сім'ї чи друзів / Фото pinterest