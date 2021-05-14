У ванній слід використовувати ті прийоми, які тривалий час будуть актуальними. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Зараз тренди – це не щось химерне і яскраве, а те, що й через багато років буде виглядати цікаво та дорого!
– зазначила Петайкіна.
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Вісімдесяті
Яскраві кольори, геометрія, закруглені форми – це особливості ванних кімнат у 2021 році. Це стосується оздоблення, сантехніки, предметів декору та ін.
Ванна повинна спонукати до розслаблення / Фото laterem
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Чорний
Темна ванна кімната останнім часом стала класикою. Вона має попит, як і світла. Пам'ятайте, що приміщення має бути витримано в одному стилі.
Чорна ванна виглядає стримано, але ефектно / Фото pinterest
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Класичний синій
Синій можна використовувати для оздоблення стін чи підлоги, а також як акцент.
Синій наповнить ванну повітрям і свіжістю / Фото pinterest
Синій – це новий чорний. Класичний синій завжди виглядає дорого,
– додала Анна Петайкіна.
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Натуральність
Протягом останніх кількох років у тренді – природність і натуральність. Камінь, дерево, рослини й натуральні кольори – перелік того, що зробить ванну стильною, затишною й теплою.
Природні елементи прикрасять ванну / Фото pinterest