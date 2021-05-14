У ванній слід використовувати ті прийоми, які тривалий час будуть актуальними. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Зараз тренди – це не щось химерне і яскраве, а те, що й через багато років буде виглядати цікаво та дорого!

– зазначила Петайкіна.

Вісімдесяті

Яскраві кольори, геометрія, закруглені форми – це особливості ванних кімнат у 2021 році. Це стосується оздоблення, сантехніки, предметів декору та ін.

Ванна повинна спонукати до розслаблення / Фото laterem

Чорний

Темна ванна кімната останнім часом стала класикою. Вона має попит, як і світла. Пам'ятайте, що приміщення має бути витримано в одному стилі.

Чорна ванна виглядає стримано, але ефектно​ / Фото pinterest

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Класичний синій

Синій можна використовувати для оздоблення стін чи підлоги, а також як акцент.

Синій наповнить ванну повітрям і свіжістю / Фото pinterest

Синій – це новий чорний. Класичний синій завжди виглядає дорого,

– додала Анна Петайкіна.

Натуральність

Протягом останніх кількох років у тренді – природність і натуральність. Камінь, дерево, рослини й натуральні кольори – перелік того, що зробить ванну стильною, затишною й теплою.

Природні елементи прикрасять ванну / Фото pinterest