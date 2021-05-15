Однако есть и другое мнение – некоторые считают ее лишним предметом в помещении. Своим мнением о том, нужна ли барная стойка на кухне, поделилась дизайнер интерьера Анна Казак.

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Действительно ли барная стойка необходима на кухне? Бытует мнение, что барная стойка — лишняя мебель на кухне и нужна только для любителей спиртного. На самом деле это не так, ведь у конструкции типа "остров" есть много неоспоримых плюсов,

– отметила Казак.

Преимущества барной стойки⠀

Высокая функциональность

Остров с барной стойкой в зависимости от наполнения может использоваться как рабочая зона – как модуль для встраивания бытовой техники или как система хранения.

Барная стойка выглядит стильно и украшает интерьер / Фото pinterest

Возможность разнообразить интерьер

По словам дизайнера интерьера, барные стойки выглядят стильно и современно. Важно подобрать правильную конструкцию под дизайн кухни.

Барная стойка может быть функциональной / Фото pinterest

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Зонирование пространства

С помощью такой мебели можно отгородить разные зоны в большой кухне или квартире-студии. К тому же, можно не разделять процесс приготовления пищи и общение с семьей или друзьями – благодаря барной стойке можно делать все вместе, за одним столом!

– подчеркнула Антонина Казак.

Барная стойка может стать местом сбора семьи или друзей / Фото pinterest