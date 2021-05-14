Але все ж деякі речі зберігати на ньому можна. Які та як це зробити красиво, щоб не перетворити простір на смітник, – читайте нижче.

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Консервація

Багато українських родин заготовляють консервацію. Балкон – відмінний варіант для її зберігання. Для цього можна зробити шафу з полицями, розміри яких будуть залежати від об'ємів запасів. Зверніть увагу, що балкон для цього повинен бути утеплений.

Банки з крупами

Якщо зробити на балконі відкриті чи закриті полиці, це дозволить зберігати запаси круп та іншої бакалії. Для цього також важливо утеплити простір.

Банки з крупами можна красиво зберігати на балконі / Фото pinterest

Овочі й фрукти

Якщо сім'я любить фрукти, овочі й робить запаси, у квартирі іноді не знаходиться для них місця. У такому разі можна їх зберігати на балконі. Для цього потрібні кошики чи окрема шафа. Важливо при цьому стежити за вологістю та температурою повітря.

Овочі й фрукти можна перенести на балкон / Фото pinterest

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Прасувальна дошка

Господарська шафа – відмінне рішення для балкона. Це практичний варіант, який дозволить заховати побутові предмети. Наприклад, це може бути відсік для прасувальної дошки, відер, швабри та інших засобів для прибирання. Також слід продумати там розетку.

Балкон – відмінне місце для прасувальної дошки / Фото pinterest

Валізи

Габаритні валізи, які використовуються тільки для тривалих поїздок, не повинні бути на очах. Тому їх теж можна зберігати на балконі. Важливо передбачити для цього місце. Ідеально, якщо це буде прихована система зберігання.

Системи зберігання дозволять зберігати різні речі / Фото pinterest