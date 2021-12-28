Розповідаємо на які види діляться барні стійки та як підібрати вдалий варіант, відповідно до планування кухні.

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1. Комбінована барна стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Варіант, який об'єднує робочі частини стільниці та робочої зони. Відрізняється компактністю та зручністю.

2. Дворівнева стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

В цьому варіанті стійка є таким собі "2 в 1". Зверху встановлюють робочу поверхню, тоді як знизу облаштовують стіл для обіду.

3. Класична стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Консолі, які встановлюються на висоті трохи вище 1 метра. Зверху розташовується стіл. Для завершення облаштування стійки дизайнери використовують високі барні стільці.

4. Центральна стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Це барні стійки, які займають центральне місце в інтер'єрі кухні. Це дозволяє використовувати одну поверхню як для робочої, так і для обідньої зони.

5. Продовження робочої зони

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Можна зробити стійку, яка виглядатиме, наче продовження робочої зони кухні. Це об'єднає всі елементи в єдине ціле та допоможе досягнути гармонійного інтер'єру.

6. У вигляді обіднього столу

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

У невеликих просторах дизайнери інтер'єрів пропонують відмовитися від столу. Натомість в таких приміщеннях використовується барна стійка в якості повноцінної обідньої зони.

7. Додаткове місце для зберігання

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Ще один варіант для барної стійки – її використання для зберігання посуду, кулінарних книг або декору.