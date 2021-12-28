Рассказываем на какие виды делятся барные стойки и как подобрать самый удачный вариант, в соответствии с планировкой кухни.

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1. Комбинированная барная стойка

Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

Вариант, объединяющий рабочие части столешницы и рабочей зоны. Отличается компактностью и удобством.

2. Двухуровневая стойка



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

В этом варианте стойка представляет собой "2 в 1". Сверху устанавливают рабочую поверхность, в то время как снизу обустраивают стол для обеда.

3. Классическая стойка



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

Консоли, устанавливаемые на высоте чуть выше 1 метра. Сверху размещается стол. Для завершения обустройства стойки дизайнеры используют высокие барные стулья.

4. Центральная стойка



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

Это барные стойки, занимающие центральное место в интерьере кухни. Это позволяет использовать одну поверхность как для рабочей, так и обеденной зоны.

5. Продолжение рабочей зоны



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

Можно сделать стойку, которая будет выглядеть как продолжение рабочей зоны кухни. Это объединит все элементы в единое целое и поможет добиться гармоничного интерьера.

6. В виде обеденного стола



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

В маленьких просторах дизайнеры интерьеров предлагают отказаться от стола. В таких помещениях используется барная стойка в качестве полноценной обеденной зоны.

7. Дополнительное место для хранения



Барная стойка на кухне: как подобрать удачный вариант / Фото Pinterest

Еще один вариант для барной стойки – ее использование для хранения посуды, кулинарных книг или декора.