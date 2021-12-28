Барна стійка на кухні може стати центральним місцем чи доповненням до загальної концепції інтер'єру. Крім цього її можна використовувати як додаткове місце для зберігання кухонного приладдя.

Розповідаємо на які види діляться барні стійки та як підібрати вдалий варіант, відповідно до планування кухні.

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1. Комбінована барна стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Варіант, який об'єднує робочі частини стільниці та робочої зони. Відрізняється компактністю та зручністю.

2. Дворівнева стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

В цьому варіанті стійка є таким собі "2 в 1". Зверху встановлюють робочу поверхню, тоді як знизу облаштовують стіл для обіду.

3. Класична стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Консолі, які встановлюються на висоті трохи вище 1 метра. Зверху розташовується стіл. Для завершення облаштування стійки дизайнери використовують високі барні стільці.

4. Центральна стійка

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Це барні стійки, які займають центральне місце в інтер'єрі кухні. Це дозволяє використовувати одну поверхню як для робочої, так і для обідньої зони.

5. Продовження робочої зони

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Можна зробити стійку, яка виглядатиме, наче продовження робочої зони кухні. Це об'єднає всі елементи в єдине ціле та допоможе досягнути гармонійного інтер'єру.

6. У вигляді обіднього столу

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

У невеликих просторах дизайнери інтер'єрів пропонують відмовитися від столу. Натомість в таких приміщеннях використовується барна стійка в якості повноцінної обідньої зони.

7. Додаткове місце для зберігання

Барна стійка на кухні: як підібрати вдалий варіант / Фото Pinterest

Ще один варіант для барної стійки – її використання для зберігання посуду, кулінарних книг або декору.