Згідно з опитуванням, проведеного Knight Frank, 19% респондентів змінили місце проживання. З чим пов'язані такі зміни – читайте далі.
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Чому люди переїжджають
За даними Knight Frank, сім'ї почали підшукувати нове житло після пандемії коронавірусної інфекції. Основна причина – мати більше місця для комфортного життя. 22% з тих, хто переїхав, потребували відкритого простору, 19% – підбирали приміщення більшої площі.
Пандемія змусила людей переїжджати / Фото Pixabay
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Куди переїжджають
Згідно з опитуванням, серед тих, хто ще не переїхав, 20% готові зробити це у 2022 році. 38% опитаних прямували в місто, 33% – у передмістя, 15% – у сільську місцевість, 13% – за кордон. Найпопулярнішими країнами для переселення стали Швейцарія, Франція та Великобританія.
Швейцарія є найбажанішою країною для переїзду / Фото Pixabay