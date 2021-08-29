Згідно з опитуванням, проведеного Knight Frank, 19% респондентів змінили місце проживання. З чим пов'язані такі зміни – читайте далі.

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Чому люди переїжджають

За даними Knight Frank, сім'ї почали підшукувати нове житло після пандемії коронавірусної інфекції. Основна причина – мати більше місця для комфортного життя. 22% з тих, хто переїхав, потребували відкритого простору, 19% – підбирали приміщення більшої площі.

Найвищий показник міграції відзначений в Австралазії (Австралія, Нова Гвінея, Нова Зеландія та прилеглі до них острова Тихого океану) – з весни 2020 року місце проживання змінили 25% опитаних.

Пандемія змусила людей переїжджати / Фото Pixabay

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Куди переїжджають

Згідно з опитуванням, серед тих, хто ще не переїхав, 20% готові зробити це у 2022 році. 38% опитаних прямували в місто, 33% – у передмістя, 15% – у сільську місцевість, 13% – за кордон. Найпопулярнішими країнами для переселення стали Швейцарія, Франція та Великобританія.

Важливий факт: 84% респондентів відзначили важливість енергоефективності будинку. При цьому 27% готові платити більше за екологічність нерухомості.

Швейцарія є найбажанішою країною для переїзду / Фото Pixabay