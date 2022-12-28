В Івано-Франківську волонтери облаштували комфортне житло для 140 переселенців

В Івано-Франківську відкрили ще одне тимчасове житло для 140 вимушених переселенців. Мешканці зможуть проживати тут безкоштовно до чотирьох років.

Про це розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він наголосив, що ревіталізацію приміщення колишнього дитячого садка реалізували в рамках проєкту Ко-Хати.

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Який вигляд має житло для переселенців

Над ремонтними роботами працювали волонтери із MetaLab у співпраці з владою, українськими та міжнародними фондами та організаціями. Так, польська сторона забезпечила необхідний інвентар та техніку, закупила кухонне обладнання (холодильники, електроплити, електричні чайники), а також побутову техніку (пральні машини, сушильні машини), бойлери, переносні обігрівачі.



Польська сторона забезпечила тимчасове помешкання технікою / Фото фейсбук Руслан Марцінків



Усього тут зможе проживати 140 осіб / Фото фейсбук Руслан Марцінків

Житло для переселенців облаштували у будівлі колишнього дитсадка на вулиці Степана Бандери. Будинок під гуртожиток для переселенців надала Івано-Франківська міська рада.

З початком повномасштабного вторгнення Росії наші заклади освіти стали місцем тимчасового перебування для людей, які змушені були втекти від жорстокої війни. Багато з них вимушені були проживати у Ліцеї 10. Дякую волонтерам за те, що сьогодні ці люди оселилися у приміщенні тимчасового прихистку, де для них створені комфортні умови проживання,

– написав Марцінків.

Люди мають право тут жити безкоштовно чотири роки. Також їм не потрібно платити за комунальні послуги.

Який вигляд має тимчасове помешкання для переселенців у Івано-Франківську / Фото фейсбук Руслан Марцінків