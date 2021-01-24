Останнім часом все частіше в інтер'єрі будинків і квартир з'являються красиві бібліотеки.

Як стильно його організувати, і що врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design у своєму Instagram.

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Зараз все частіше продумуємо бібліотеку в просторі, і таких проєктів стає більше. Розташування полиць, їхній матеріал і композиція – це як намалювати картину, дуже творчий процес, – зазначила Ольга.

Важливі поради та рекомендації

Для того щоб на полицях був порядок, книги можна класифікувати за кольорами .

. Ще одна ідея – розгортати їх книжковим блоком до людини, яка на них дивиться . У

. У такому випадку різні корінці не будуть вибиватися, але знайти книгу буде непросто.

Книги можна використовувати як декор в інтер'єрі.

Бібліотека – не лише функціональне, але і стильне рішення​ / Фото dityinfo

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Книжковими полицями можна оформити торець шафи або зонувати простір стелажами.

або стелажами. Висота книжкової полиці в середньому становить 30 см, глибина – 25-30 см.

в середньому становить 30 см, – 25-30 см. Останніми роками виходить багато книг нестандартної форми, тому плануючи полиці, потрібно враховувати їх розмір.

Підсвічування у книжкових полицях не завжди доречне. Якщо полиця висока і просвіту між нею і книгами багато – можна підсвітити красивим теплим світлом. А от у випадку, коли полиця трохи більша, ніж книги по висоті, – тонку лінію світла просто не буде видно, – наголосила дизайнерка інтер'єру.