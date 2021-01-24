В последнее время все чаще в интерьере домов и квартир появляются красивые библиотеки.

Как стильно его организовать, и что учесть, рассказала дизайнер интерьера olgahome_design в своем Instagram.

Интересно Чего избегать в интерьере: дизайнер назвала 5 устаревших приемов

Сейчас все чаще продумываем библиотеку в пространстве, и таких проектов становится больше. Расположение полок, их материал и композиция – это как нарисовать картину, очень творческий процесс, – отметила Ольга.

Важные советы и рекомендации

Для того чтобы на полках был порядок, книги можно классифицировать по цветам .

. Еще одна идея – разворачивать их книжным блоком к смотрящему . В таком случае разные корешки не будут выбиваться, но найти книгу будет непросто.

. В таком случае разные корешки не будут выбиваться, но найти книгу будет непросто. Книги можно использовать как декор в интерьере.

Библиотека – не только функциональное, но и стильное решение / Фото dityinfo

Читайте Декор стен в интерьере: дизайнер назвала несколько актуальных фишек

Книжными полками можно оформить торец шкафа или зонировать пространство стеллажами.

или стеллажами. Высота книжной полки в среднем составляет 30 см, глубина – 25-30 см.

в среднем составляет 30 см, – 25-30 см. В последние годы выходит много книг нестандартной формы, поэтому планируя полки, нужно учитывать их размер.

Подсветка в книжных полках не всегда уместна. Если полка высокая и просвета между ней и книгами много – можно подсветить красивым теплым светом. А вот в случае, когда полка чуть больше книг по высоте – тонкую линию света просто не будет видно, – подчеркнула дизайнер интерьера.