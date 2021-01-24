Бібліотека в сучасному інтер'єрі: як організувати

Останнім часом все частіше в інтер'єрі будинків і квартир з'являються красиві бібліотеки.
Як стильно його організувати, і що врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру olgahome_design у своєму Instagram.
Цікаво Чого уникати в інтер'єрі: дизайнерка назвала 5 застарілих прийомів
Зараз все частіше продумуємо бібліотеку в просторі, і таких проєктів стає більше. Розташування полиць, їхній матеріал і композиція – це як намалювати картину, дуже творчий процес, – зазначила Ольга.
Бібліотека – не лише функціональне, але і стильне рішення / Фото dityinfo
Читайте Декор стін в інтер'єрі: дизайнерка назвала кілька актуальних фішок
Підсвічування у книжкових полицях не завжди доречне. Якщо полиця висока і просвіту між нею і книгами багато – можна підсвітити красивим теплим світлом. А от у випадку, коли полиця трохи більша, ніж книги по висоті, – тонку лінію світла просто не буде видно, – наголосила дизайнерка інтер'єру.