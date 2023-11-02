Стилізувати білу кухню, щоб вона була і домашньою, і стильною може бути нелегкою справою. Треба ретельно продумати, які матеріали найкраще використовувати, як поєднати між собою меблі тощо. Дизайнери дали кілька важливих порад, які вам точно допоможуть.
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Використовуйте білий колір по периметру
Це візуально збільшує простір / Фото Alexis Hughes & Co/Raquel Langworthy
Оберіть світловідбивальний матеріал для задньої панелі
Кухня стане просторішою і відкритою / Фото Barbara Sallick, William Abranowicz
Використовуйте тепле освітлення
Це ідеальний варіант для маленької кухні / Фото DesignSpace London
Зверніть увагу на дерев'яні меблі
Дерево зігріває кухню і створює контраст з білими стінами / Фото Cathie Hong
Для підлоги обирайте великі плитки
Чим більші плитки, тим менше швів на підлозі / Фото Quorn Stone