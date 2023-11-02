Стилізувати білу кухню, щоб вона була і домашньою, і стильною може бути нелегкою справою. Треба ретельно продумати, які матеріали найкраще використовувати, як поєднати між собою меблі тощо. Дизайнери дали кілька важливих порад, які вам точно допоможуть.

Зверніть увагу Іпотека для українських захисників: що потрібно знати перед оформленням

Використовуйте білий колір по периметру

Це візуально збільшує простір / Фото Alexis Hughes & Co/Raquel Langworthy

Оберіть світловідбивальний матеріал для задньої панелі

Кухня стане просторішою і відкритою / Фото Barbara Sallick, William Abranowicz

Використовуйте тепле освітлення

Це ідеальний варіант для маленької кухні / Фото DesignSpace London

Зверніть увагу на дерев'яні меблі

Дерево зігріває кухню і створює контраст з білими стінами / Фото Cathie Hong

Для підлоги обирайте великі плитки

Чим більші плитки, тим менше швів на підлозі / Фото Quorn Stone