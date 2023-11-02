Стилизовать белую кухню, чтобы она была и домашней, и стильной, может быть нелегким делом. Надо тщательно продумать, какие материалы лучше использовать, как соединить между собой мебель и так далее. Дизайнеры дали несколько важных советов, которые вам определенно помогут.

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Используйте белый цвет по периметру

Это визуально увеличивает пространство / Фото Alexis Hughes & Co/Raquel Langworthy

Выберите светоотражающий материал для задней панели

Кухня станет более просторной и открытой / Фото Barbara Sallick, William Abranowicz

Используйте теплое освещение

Это идеальный вариант для маленькой кухни / Фото DesignSpace London

Обратите внимание на деревянную мебель

Дерево согревает кухню и создает контраст с белыми стенами / Фото Cathie Hong

Для пола выбирайте большие плитки

Чем больше плитки, тем меньше швов на полу / Фото Quorn Stone