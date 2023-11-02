Ідеї маленької білої кухні: п'ять порад для світлого й стильного дизайну
Джерело:Homes & Gardens
Дизайн кухні в білому кольорі – це ідеальне рішення для тих, в кого маленьке приміщення. Цей колір візуально збільшує простір, освітлює його й робить відкритим.
Стилізувати білу кухню, щоб вона була і домашньою, і стильною може бути нелегкою справою. Треба ретельно продумати, які матеріали найкраще використовувати, як поєднати між собою меблі тощо. Дизайнери дали кілька важливих порад, які вам точно допоможуть.
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