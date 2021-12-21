На ринку новобудов Києва найдорожче квартири пропонують біля станцій метро "Хрещатик", "Кловська", "Арсенальна". Найбюджетніші будинки можна знайти біля станцій "Оболонь", "Вирлиця", "Чернігівська". Детальніше про ціни – далі.
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Ситуація щодо вартості квартир біля станцій метро виглядає так.
Святошинсько-Броварська (червона гілка)
- Академмістечко – 38 900 гривень за квадратний метр;
- Житомирська – 29 900 гривень за квадратний метр;
- Святошин – 34 200 гривень за квадратний метр;
- Нивки – 36 600 гривень за квадратний метр;
- Берестейська – 32 900 гривень за квадратний метр;
- Шулявська – 35 100 гривень за квадратний метр;
- Політехнічний інститут – 50 100 гривень за квадратний метр;
- Вокзальна – 35 900 гривень за квадратний метр;
- Університет – 59 400 гривень за квадратний метр;
- Хрещатик – 148 400 гривень за квадратний метр;
- Арсенальна – 100 000 гривень за квадратний метр;
- Лівобережна – 39 900 гривень за квадратний метр;
- Дарниця – 34 500 гривень за квадратний метр;
- Чернігівська – гривень за квадратний метр;
- Лісова – 28 700 гривень за квадратний метр.
Сирецько-Печерська (зелена гілка)
- Сирець – 32 900 гривень за квадратний метр;
- Дорогожичі – 37 400 гривень за квадратний метр;
- Лук'янівська – 45 700 гривень за квадратний метр;
- Золоті ворота – 99 300 гривень за квадратний метр;
- Палац спорту – 76 000 гривень за квадратний метр;
- Кловська – 100 100 гривень за квадратний метр;
- Печерська – 63 200 гривень за квадратний метр;
- Дружби народів – 73 900 гривень за квадратний метр;
- Видубичі – 53 000 гривень за квадратний метр;
- Славутич – 29 500 гривень за квадратний метр;
- Осокорки – 39 300 гривень за квадратний метр;
- Позняки – 32 700 гривень за квадратний метр;
- Харківська – 28 600 гривень за квадратний метр;
- Вирлиця – 31 200 гривень за квадратний метр;
- Бориспільська – 26 200 гривень за квадратний метр;
- Червоний хутір – 27 300 гривень за квадратний метр.
Оболонсько-Теремківська (синя гілка метро)
- Героїв Дніпра – 34 400 гривень за квадратний метр;
- Мінська – 46 100 гривень за квадратний метр;
- Оболонь – 23 900 гривень за квадратний метр;
- Почайна – 34 000 гривень за квадратний метр;
- Тараса Шевченка – 53 800 гривень за квадратний метр;
- Контрактова площа – 57 900 гривень за квадратний метр;
- Поштова площа – 65 900 гривень за квадратний метр;
- Олімпійська – 81 800 гривень за квадратний метр;
- Палац України – 70 900 гривень за квадратний метр;
- Либідська – 40 400 гривень за квадратний метр;
- Деміївська – 34 900 гривень за квадратний метр;
- Голосіївська – 37 500 гривень за квадратний метр;
- Васильківська – 27 500 гривень за квадратний метр;
- Іподром – 46 100 гривень за квадратний метр;
- Теремки – 29 900 гривень за квадратний метр.
Як на ціну "квадрата" впливає наближеність до метро: порівняння цін у київських новобудовах / Фото "СтройОбзор"