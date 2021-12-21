На рынке новостроек Киева дороже всего квартиры предлагают возле станций метро "Крещатик", "Кловская", "Арсенальная". Самые бюджетные дома можно найти возле станций "Оболонь", "Вырлица", "Черниговская". Подробнее о ценах – дальше.

По теме Покупка паркоместа в Киеве: удачная инвестиция или деньги на ветер

Ситуация по стоимости квартир возле станций метро выглядит следующим образом.

Святошинско-Броварская (красная ветка метро)

Академгородок – 38 900 гривен за квадратный метр;

Житомирская – 29 900 гривен за квадратный метр;

Святошино – 34 200 гривен за квадратный метр;

Нивки – 36 600 гривен за квадратный метр;

Берестейская – 32 900 гривен за квадратный метр;

Шулявская – 35 100 гривен за квадратный метр;

Политехнический институт – 50 100 гривен за квадратный метр;

Вокзальная – 35 900 гривен за квадратный метр;

Университет – 59 400 гривен за квадратный метр;

Крещатик – 148 400 гривен за квадратный метр;

Арсенальная – 100 000 гривен за квадратный метр;

Левобережная – 39 900 гривен за квадратный метр;

Дарница – 34 500 гривен за квадратный метр;

Черниговская – гривен за квадратный метр;

Лесная – 28 700 гривен за квадратный метр.

Сырецко-Печерская (зеленая ветка метро)

Сырец – 32 900 гривен за квадратный метр;

Дорогожичи – 37 400 гривен за квадратный метр;

Лукьяновская – 45 700 гривен за квадратный метр;

Золотые ворота – 99 300 гривен за квадратный метр;

Дворец спорта – 76 000 гривен за квадратный метр;

Кловская – 100 100 гривен за квадратный метр;

Печерская – 63 200 гривен за квадратный метр;

Дружбы народов – 73 900 гривен за квадратный метр;

Выдубичи – 53 000 гривен за квадратный метр;

Славутич – 29 500 гривен за квадратный метр;

Осокорки – 39 300 гривен за квадратный метр;

Позняки – 32 700 гривен за квадратный метр;

Харьковская – 28 600 гривен за квадратный метр;

Вырлица – 31 200 гривен за квадратный метр;

Бориспольская – 26 200 гривен за квадратный метр;

Красный хутор – 27 300 гривен за квадратный метр.

Оболонско-Теремковская (синяя ветка метро)

Героев Днепра – 34 400 гривен за квадратный метр;

Минская – 46 100 гривен за квадратный метр;

Оболонь – 23 900 гривен за квадратный метр;

Почайна – 34 000 гривен за квадратный метр;

Тараса Шевченко – 53 800 гривен за квадратный метр;

Контрактовая площадь – 57 900 гривен за квадратный метр;

Почтовая площадь – 65 900 гривен за квадратный метр;

Олимпийская – 81 800 гривен за квадратный метр;

Дворец Украины – 70 900 гривен за квадратный метр;

Лыбидская – 40 400 гривен за квадратный метр;

Демеевская – 34 900 гривен за квадратный метр;

Голосеевская – 37 500 гривен за квадратный метр;

Васильковская – 27 500 гривен за квадратный метр;

Ипподром – 46 100 гривен за квадратный метр;

Теремки – 29 900 гривен за квадратный метр.

Как на цену "квадрата" влияет близость к метро: сравнение цен в киевских новостройках / Фото "СтройОбзор"