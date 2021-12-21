На рынке новостроек Киева дороже всего квартиры предлагают возле станций метро "Крещатик", "Кловская", "Арсенальная". Самые бюджетные дома можно найти возле станций "Оболонь", "Вырлица", "Черниговская". Подробнее о ценах – дальше.

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Ситуация по стоимости квартир возле станций метро выглядит следующим образом.

Святошинско-Броварская (красная ветка метро)

  • Академгородок – 38 900 гривен за квадратный метр;
  • Житомирская – 29 900 гривен за квадратный метр;
  • Святошино – 34 200 гривен за квадратный метр;
  • Нивки – 36 600 гривен за квадратный метр;
  • Берестейская – 32 900 гривен за квадратный метр;
  • Шулявская – 35 100 гривен за квадратный метр;
  • Политехнический институт – 50 100 гривен за квадратный метр;
  • Вокзальная – 35 900 гривен за квадратный метр;
  • Университет – 59 400 гривен за квадратный метр;
  • Крещатик – 148 400 гривен за квадратный метр;
  • Арсенальная – 100 000 гривен за квадратный метр;
  • Левобережная – 39 900 гривен за квадратный метр;
  • Дарница – 34 500 гривен за квадратный метр;
  • Черниговская – гривен за квадратный метр;
  • Лесная – 28 700 гривен за квадратный метр.

Сырецко-Печерская (зеленая ветка метро)

  • Сырец – 32 900 гривен за квадратный метр;
  • Дорогожичи – 37 400 гривен за квадратный метр;
  • Лукьяновская – 45 700 гривен за квадратный метр;
  • Золотые ворота – 99 300 гривен за квадратный метр;
  • Дворец спорта – 76 000 гривен за квадратный метр;
  • Кловская – 100 100 гривен за квадратный метр;
  • Печерская – 63 200 гривен за квадратный метр;
  • Дружбы народов – 73 900 гривен за квадратный метр;
  • Выдубичи – 53 000 гривен за квадратный метр;
  • Славутич – 29 500 гривен за квадратный метр;
  • Осокорки – 39 300 гривен за квадратный метр;
  • Позняки – 32 700 гривен за квадратный метр;
  • Харьковская – 28 600 гривен за квадратный метр;
  • Вырлица – 31 200 гривен за квадратный метр;
  • Бориспольская – 26 200 гривен за квадратный метр;
  • Красный хутор – 27 300 гривен за квадратный метр.

Оболонско-Теремковская (синяя ветка метро)

  • Героев Днепра – 34 400 гривен за квадратный метр;
  • Минская – 46 100 гривен за квадратный метр;
  • Оболонь – 23 900 гривен за квадратный метр;
  • Почайна – 34 000 гривен за квадратный метр;
  • Тараса Шевченко – 53 800 гривен за квадратный метр;
  • Контрактовая площадь – 57 900 гривен за квадратный метр;
  • Почтовая площадь – 65 900 гривен за квадратный метр;
  • Олимпийская – 81 800 гривен за квадратный метр;
  • Дворец Украины – 70 900 гривен за квадратный метр;
  • Лыбидская – 40 400 гривен за квадратный метр;
  • Демеевская – 34 900 гривен за квадратный метр;
  • Голосеевская – 37 500 гривен за квадратный метр;
  • Васильковская – 27 500 гривен за квадратный метр;
  • Ипподром – 46 100 гривен за квадратный метр;
  • Теремки – 29 900 гривен за квадратный метр.

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