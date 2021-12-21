На рынке новостроек Киева дороже всего квартиры предлагают возле станций метро "Крещатик", "Кловская", "Арсенальная". Самые бюджетные дома можно найти возле станций "Оболонь", "Вырлица", "Черниговская". Подробнее о ценах – дальше.
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Ситуация по стоимости квартир возле станций метро выглядит следующим образом.
Святошинско-Броварская (красная ветка метро)
- Академгородок – 38 900 гривен за квадратный метр;
- Житомирская – 29 900 гривен за квадратный метр;
- Святошино – 34 200 гривен за квадратный метр;
- Нивки – 36 600 гривен за квадратный метр;
- Берестейская – 32 900 гривен за квадратный метр;
- Шулявская – 35 100 гривен за квадратный метр;
- Политехнический институт – 50 100 гривен за квадратный метр;
- Вокзальная – 35 900 гривен за квадратный метр;
- Университет – 59 400 гривен за квадратный метр;
- Крещатик – 148 400 гривен за квадратный метр;
- Арсенальная – 100 000 гривен за квадратный метр;
- Левобережная – 39 900 гривен за квадратный метр;
- Дарница – 34 500 гривен за квадратный метр;
- Черниговская – гривен за квадратный метр;
- Лесная – 28 700 гривен за квадратный метр.
Сырецко-Печерская (зеленая ветка метро)
- Сырец – 32 900 гривен за квадратный метр;
- Дорогожичи – 37 400 гривен за квадратный метр;
- Лукьяновская – 45 700 гривен за квадратный метр;
- Золотые ворота – 99 300 гривен за квадратный метр;
- Дворец спорта – 76 000 гривен за квадратный метр;
- Кловская – 100 100 гривен за квадратный метр;
- Печерская – 63 200 гривен за квадратный метр;
- Дружбы народов – 73 900 гривен за квадратный метр;
- Выдубичи – 53 000 гривен за квадратный метр;
- Славутич – 29 500 гривен за квадратный метр;
- Осокорки – 39 300 гривен за квадратный метр;
- Позняки – 32 700 гривен за квадратный метр;
- Харьковская – 28 600 гривен за квадратный метр;
- Вырлица – 31 200 гривен за квадратный метр;
- Бориспольская – 26 200 гривен за квадратный метр;
- Красный хутор – 27 300 гривен за квадратный метр.
Оболонско-Теремковская (синяя ветка метро)
- Героев Днепра – 34 400 гривен за квадратный метр;
- Минская – 46 100 гривен за квадратный метр;
- Оболонь – 23 900 гривен за квадратный метр;
- Почайна – 34 000 гривен за квадратный метр;
- Тараса Шевченко – 53 800 гривен за квадратный метр;
- Контрактовая площадь – 57 900 гривен за квадратный метр;
- Почтовая площадь – 65 900 гривен за квадратный метр;
- Олимпийская – 81 800 гривен за квадратный метр;
- Дворец Украины – 70 900 гривен за квадратный метр;
- Лыбидская – 40 400 гривен за квадратный метр;
- Демеевская – 34 900 гривен за квадратный метр;
- Голосеевская – 37 500 гривен за квадратный метр;
- Васильковская – 27 500 гривен за квадратный метр;
- Ипподром – 46 100 гривен за квадратный метр;
- Теремки – 29 900 гривен за квадратный метр.
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