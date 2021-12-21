Біля яких станцій метро найдешевші "квадрати": порівняння цін

Метро вважається одним із найпопулярніших видів громадського транспорту. Тож не дивно, що наближеність до зручної станції є одним із головних критеріїв вибору квартири у новобудовах Києва.

На ринку новобудов Києва найдорожче квартири пропонують біля станцій метро "Хрещатик", "Кловська", "Арсенальна". Найбюджетніші будинки можна знайти біля станцій "Оболонь", "Вирлиця", "Чернігівська". Детальніше про ціни – далі.

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Ситуація щодо вартості квартир біля станцій метро виглядає так.

Святошинсько-Броварська (червона гілка)

Академмістечко – 38 900 гривень за квадратний метр;

Житомирська – 29 900 гривень за квадратний метр;

Святошин – 34 200 гривень за квадратний метр;

Нивки – 36 600 гривень за квадратний метр;

Берестейська – 32 900 гривень за квадратний метр;

Шулявська – 35 100 гривень за квадратний метр;

Політехнічний інститут – 50 100 гривень за квадратний метр;

Вокзальна – 35 900 гривень за квадратний метр;

Університет – 59 400 гривень за квадратний метр;

Хрещатик – 148 400 гривень за квадратний метр;

Арсенальна – 100 000 гривень за квадратний метр;

Лівобережна – 39 900 гривень за квадратний метр;

Дарниця – 34 500 гривень за квадратний метр;

Чернігівська – гривень за квадратний метр;

Лісова – 28 700 гривень за квадратний метр.

Сирецько-Печерська (зелена гілка)

Сирець – 32 900 гривень за квадратний метр;

Дорогожичі – 37 400 гривень за квадратний метр;

Лук'янівська – 45 700 гривень за квадратний метр;

Золоті ворота – 99 300 гривень за квадратний метр;

Палац спорту – 76 000 гривень за квадратний метр;

Кловська – 100 100 гривень за квадратний метр;

Печерська – 63 200 гривень за квадратний метр;

Дружби народів – 73 900 гривень за квадратний метр;

Видубичі – 53 000 гривень за квадратний метр;

Славутич – 29 500 гривень за квадратний метр;

Осокорки – 39 300 гривень за квадратний метр;

Позняки – 32 700 гривень за квадратний метр;

Харківська – 28 600 гривень за квадратний метр;

Вирлиця – 31 200 гривень за квадратний метр;

Бориспільська – 26 200 гривень за квадратний метр;

Червоний хутір – 27 300 гривень за квадратний метр.

Оболонсько-Теремківська (синя гілка метро)

Героїв Дніпра – 34 400 гривень за квадратний метр;

Мінська – 46 100 гривень за квадратний метр;

Оболонь – 23 900 гривень за квадратний метр;

Почайна – 34 000 гривень за квадратний метр;

Тараса Шевченка – 53 800 гривень за квадратний метр;

Контрактова площа – 57 900 гривень за квадратний метр;

Поштова площа – 65 900 гривень за квадратний метр;

Олімпійська – 81 800 гривень за квадратний метр;

Палац України – 70 900 гривень за квадратний метр;

Либідська – 40 400 гривень за квадратний метр;

Деміївська – 34 900 гривень за квадратний метр;

Голосіївська – 37 500 гривень за квадратний метр;

Васильківська – 27 500 гривень за квадратний метр;

Іподром – 46 100 гривень за квадратний метр;

Теремки – 29 900 гривень за квадратний метр.



Як на ціну "квадрата" впливає наближеність до метро: порівняння цін у київських новобудовах / Фото "СтройОбзор"