Біля яких станцій метро найдешевші "квадрати": порівняння цін

21 грудня 2021 , 15:10
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Джерело:

"СтройОбзор"

Метро вважається одним із найпопулярніших видів громадського транспорту. Тож не дивно, що наближеність до зручної станції є одним із головних критеріїв вибору квартири у новобудовах Києва.

На ринку новобудов Києва найдорожче квартири пропонують біля станцій метро "Хрещатик", "Кловська", "Арсенальна". Найбюджетніші будинки можна знайти біля станцій "Оболонь", "Вирлиця", "Чернігівська". Детальніше про ціни – далі. 

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Ситуація щодо вартості квартир біля станцій метро виглядає так.

Святошинсько-Броварська (червона гілка)

  • Академмістечко – 38 900 гривень за квадратний метр;
  • Житомирська – 29 900 гривень за квадратний метр;
  • Святошин – 34 200 гривень за квадратний метр;
  • Нивки – 36 600 гривень за квадратний метр;
  • Берестейська – 32 900 гривень за квадратний метр;
  • Шулявська – 35 100 гривень за квадратний метр;
  • Політехнічний інститут – 50 100 гривень за квадратний метр;
  • Вокзальна – 35 900 гривень за квадратний метр;
  • Університет – 59 400 гривень за квадратний метр;
  • Хрещатик – 148 400 гривень за квадратний метр;
  • Арсенальна – 100 000 гривень за квадратний метр;
  • Лівобережна – 39 900 гривень за квадратний метр;
  • Дарниця – 34 500 гривень за квадратний метр;
  • Чернігівська – гривень за квадратний метр;
  • Лісова – 28 700 гривень за квадратний метр.

Сирецько-Печерська (зелена гілка)

  • Сирець – 32 900 гривень за квадратний метр;
  • Дорогожичі – 37 400 гривень за квадратний метр;
  • Лук'янівська – 45 700 гривень за квадратний метр;
  • Золоті ворота – 99 300 гривень за квадратний метр;
  • Палац спорту – 76 000 гривень за квадратний метр;
  • Кловська – 100 100 гривень за квадратний метр; 
  • Печерська – 63 200 гривень за квадратний метр;
  • Дружби народів – 73 900 гривень за квадратний метр;
  • Видубичі – 53 000 гривень за квадратний метр;
  • Славутич – 29 500 гривень за квадратний метр;
  • Осокорки – 39 300 гривень за квадратний метр;
  • Позняки – 32 700 гривень за квадратний метр;
  • Харківська – 28 600 гривень за квадратний метр;
  • Вирлиця – 31 200 гривень за квадратний метр;
  • Бориспільська – 26 200 гривень за квадратний метр;
  • Червоний хутір – 27 300 гривень за квадратний метр.

Оболонсько-Теремківська (синя гілка метро)

  • Героїв Дніпра – 34 400 гривень за квадратний метр;
  • Мінська – 46 100 гривень за квадратний метр;
  • Оболонь – 23 900 гривень за квадратний метр;
  • Почайна – 34 000 гривень за квадратний метр;
  • Тараса Шевченка – 53 800 гривень за квадратний метр;
  • Контрактова площа – 57 900 гривень за квадратний метр;
  • Поштова площа – 65 900 гривень за квадратний метр;
  • Олімпійська – 81 800 гривень за квадратний метр;
  • Палац України – 70 900 гривень за квадратний метр;
  • Либідська – 40 400 гривень за квадратний метр;
  • Деміївська – 34 900 гривень за квадратний метр;
  • Голосіївська – 37 500 гривень за квадратний метр;
  • Васильківська – 27 500 гривень за квадратний метр;
  • Іподром – 46 100 гривень за квадратний метр;
  • Теремки – 29 900 гривень за квадратний метр.

 
Як на ціну "квадрата" впливає наближеність до метро: порівняння цін у київських новобудовах / Фото "СтройОбзор"

Автор: Юлія Бабич