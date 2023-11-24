Як дизайнери прикрашають бордовим: 5 ідей, як створити затишний і вишуканий простір

Червоний колір є дуже сміливим, тому дизайнери вважають його досить складним для роботи. Проте у своїх глибших, багатших і м'якших формах червоний може змінити інтер'єр, зробивши його теплим та затишним.

Одним із таких розкішних відтінків червоного є бордовий. Дизайнери обожнюють використовувати його зимою. До речі, зараз цей тон у тренді.

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"Бордовий – темно-винно-червоний з теплими фіолетовими та сірими відтінками. Розкішний і насичений, це ідеальний колір для створення затишних просторів із тонкою енергією та незаперечною елегантністю", – переконують дизайнери.

Поєднайте бордовий з кремовим

Розкішний домашній офіс з візерунковими шторами / Фото Future

Оберіть бордові шафи на кухню

Один із найпопулярніших трендів цієї осені / Фото deVOL

Використайте бордо в повністю нейтральній схемі

Їдальня у світлих нейтральних тонах з бордовими стільцями / Фото White Arrow

Додайте тепла за допомогою бордового акценту

Теплий бордовий акцент у прохолодній світло-блакитній спальні / Фото Douglas Friedman

Поєднайте бордовий з рожевим для грайливого образу

Цікаве поєднання рожевого та бордового на стінах / Фото Future