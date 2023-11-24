Як дизайнери прикрашають бордовим: 5 ідей, як створити затишний і вишуканий простір
Джерело:Homes & Gardens
Червоний колір є дуже сміливим, тому дизайнери вважають його досить складним для роботи. Проте у своїх глибших, багатших і м'якших формах червоний може змінити інтер'єр, зробивши його теплим та затишним.
Одним із таких розкішних відтінків червоного є бордовий. Дизайнери обожнюють використовувати його зимою. До речі, зараз цей тон у тренді.
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"Бордовий – темно-винно-червоний з теплими фіолетовими та сірими відтінками. Розкішний і насичений, це ідеальний колір для створення затишних просторів із тонкою енергією та незаперечною елегантністю", – переконують дизайнери.