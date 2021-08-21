Бойфренд Анджеліни Джолі купив житло за рекордну ціну: де та за скільки
Джерело:The Wall Street Journal
Співак The Weeknd купив розкішний особняк у Лос-Анджелісі (США). Ця угода стала рекордною для міста у 2021 році.
The Weeknd, якого нещодавно помітили на побаченні з голівудською акторкою Анджеліною Джолі, заплатив за нерухомість 70 мільйонів доларів (1,9 мільярда гривень). Де розташований елітний об'єкт та що у ньому є – читайте далі.
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Що відомо про об'єкт
Будинок, який купив The Weeknd, розташований у престижному районі Бель-Ейр у Лос-Анджелесі. Раніше він належав актору Рейну Урлемансу та його дружині. Агенти з нерухомості запропонували подружжю продати будинок ймовірному бойфренду Анджеліни Джолі. Після цього відбулася угода.
Нещодавно пару помітили на побаченні / Колаж 24 каналу
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Що є у розкішному будинку
Особняк площею понад 3 тисячі квадратних метрів має 9 спальних кімнат, велику вітальню, комфортну кухню, тренажерний зал, кінотеатр та музичну студію. На території також є власний ставок, басейни та тераса.
Вартість будинку стала рекордною у місті у 2021 році / Фото parismatch