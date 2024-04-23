38-річний художник став відомим завдяки проєкту "Записки незнайомцям". Він розклеював на вулицях понад двадцяти британських і європейських міст повідомлення, які привернули багато уваги.
Зверніть увагу ОСББ та керуюча компанія: яка між ними різниця та що обрати мешканцям багатоквартирного будинку
Цікава історія з життя британського художника
Колись Енді Лік сплачував 1000 фунтів на місяць за одну кімнату в лондонській квартирі, яку ділив з іншими мешканцями. Згодом власник ще й підвищив орендну плату й фактично вигнав його з помешкання. Певний час художнику довелося ночувати на диванах або навіть на підлозі у знайомих.
Вуличні записки художника / Фото з інстаграму notestostrangers
Усі спроби знайти нове житло були марними, оскільки за останній рік оренда в Лондоні зросла ще на 11,2%. У річному вимірі жителі міста почали платити на 2,5 тисячі фунтів більше.
Багато лондонців переїхало в дешевші міста, як-от Глазго і Манчестер, але підвищення цін застало їх і там. Офіційно зростання вартості оренди по всій Британії склало рекордні 9,2%. Це був найбільший стрибок з 2015-го.
Тоді художник вирішив, що переїде на 11 тисяч кілометрів далі. У Буенос-Айресі художник сплачує за квартиру 400 фунтів на місяць.
Це виходить набагато дешевше, ніж жити в Лондоні, бути в постійних клопотах і не мати змоги прогодувати себе,
– поділився чоловік.
Він літає до Британії в робочих справах приблизно раз на два місяці. Переліт коштує менш ніж, наприклад, місячний проїзний на електричку з Брістоля до Лондона.