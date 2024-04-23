38-летний художник стал известным благодаря проекту "Записки незнакомцам". Он расклеивал на улицах более двадцати британских и европейских городов сообщения, которые привлекли много внимания.

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Интересная история из жизни британского художника

Когда-то Энди Лик платил 1000 фунтов в месяц за одну комнату в лондонской квартире, которую делил с другими жителями. Впоследствии владелец еще и повысил арендную плату и фактически выгнал его из квартиры. Некоторое время художнику пришлось ночевать на диванах или даже на полу у знакомых.

Уличные записки художника / Фото из инстаграма notestostrangers

Все попытки найти новое жилье были напрасными, поскольку за последний год аренда в Лондоне выросла еще на 11,2%. В годовом измерении жители города начали платить на 2,5 тысячи фунтов больше.

Многие лондонцы переехали в более дешевые города, например Глазго и Манчестер, но повышение цен застало их и там. Официально рост стоимости аренды по всей Британии составил рекордные 9,2%. Это был самый большой скачок с 2015-го.

Тогда художник решил, что переедет на 11 тысяч километров дальше. В Буэнос-Айресе художник платит за квартиру 400 фунтов в месяц.

Это получается гораздо дешевле, чем жить в Лондоне, быть в постоянных хлопотах и не иметь возможности прокормить себя,

– поделился мужчина.

Он летает в Британию по рабочим делам примерно раз в два месяца. Перелет стоит менее чем, например, месячный проездной на электричку из Бристоля в Лондон.