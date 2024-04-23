Чоловік переїхав до Аргентини й літає на роботу в Британію, бо це дешевше, ніж жити в Лондоні

Британський художник Енді Лік переїхав до Аргентини, щоб зекономити на оренді житла. Перельоти на роботу до Британії йому коштують дешевше, ніж винаймати квартиру в Лондоні.

38-річний художник став відомим завдяки проєкту "Записки незнайомцям". Він розклеював на вулицях понад двадцяти британських і європейських міст повідомлення, які привернули багато уваги.

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Цікава історія з життя британського художника

Колись Енді Лік сплачував 1000 фунтів на місяць за одну кімнату в лондонській квартирі, яку ділив з іншими мешканцями. Згодом власник ще й підвищив орендну плату й фактично вигнав його з помешкання. Певний час художнику довелося ночувати на диванах або навіть на підлозі у знайомих.

Вуличні записки художника / Фото з інстаграму notestostrangers

Усі спроби знайти нове житло були марними, оскільки за останній рік оренда в Лондоні зросла ще на 11,2%. У річному вимірі жителі міста почали платити на 2,5 тисячі фунтів більше.

Багато лондонців переїхало в дешевші міста, як-от Глазго і Манчестер, але підвищення цін застало їх і там. Офіційно зростання вартості оренди по всій Британії склало рекордні 9,2%. Це був найбільший стрибок з 2015-го.

Тоді художник вирішив, що переїде на 11 тисяч кілометрів далі. У Буенос-Айресі художник сплачує за квартиру 400 фунтів на місяць.

Це виходить набагато дешевше, ніж жити в Лондоні, бути в постійних клопотах і не мати змоги прогодувати себе,

– поділився чоловік.

Він літає до Британії в робочих справах приблизно раз на два місяці. Переліт коштує менш ніж, наприклад, місячний проїзний на електричку з Брістоля до Лондона.