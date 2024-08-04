Блогерка розповіла, що їй просто набридло працювати за обіднім столом. У тіктоці вона поділилася, як переоблаштувала нішу для гардероба на затишне робоче місце.

Цікаво Дуже хотіли власне житло: як подружжя перетворило старовинний будинок на справжню казку

Як дівчина зробила офіс із шафи

Ремонт почався з повного очищення шафи від косметики, лаків для нігтів та інших речей. Далі дівчина пофарбувала стіни та поклеїла шпалери. Наступний крок — встановлення розетки та поличок.

Мені просто нікуди було подітися. Вирішила перетворити гардероб на прекрасне, хоч і крихітне, робоче місце,

– розповіла Бессі.

Блогерка постелила м'який килим, поставила письмовий стіл, світильник та стілець, а також прикрасила свій офіс декором.

Який ремонт зробила Бессі у шафі: дивіться відео

Тепер наприкінці робочого дня я можу зачинити двері й символічно піти з роботи. Це те відчуття, якого бракує багатьом із нас,

– жартує дівчина.

Користувачі залишили безліч позитивних коментарів, розхвалюючи креативність Бессі:

Просто неймовірне перетворення. Мені також не вистачає свого простору для роботи;

Ви ще раз довели, що можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Круто!

У мене є такий самий гардероб, потрібне тільки натхнення!

Один із користувачів назвав це робоче місце "найменшим офісом у світі", але головне, що він затишний.