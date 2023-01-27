У Чернігові зводять двоповерхові сендвіч-будинки для тих, хто втратив житло

У Чернігові зводять двоповерхові дерев'яні будиночки для містян, які втратили житло під час російських обстрілів міста. Сім будинків на 112 квартир будуть готові приймати своїх мешканців вже восени.

Будівництво здійснюється спільними силами міської ради та Червоного хреста. Який вигляд матимуть нові будинки – далі.

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Що відомо про проєкт

На ділянці, де нещодавно було поле, звели дерев’яні сендвіч-будинки для українців, які втратили своє житло внаслідок російського вторгнення. Відомо, що тут збудують 7 двоповерхових будинків.

Підрядник розповідає, що будинки розроблені українськими проєктантами та вироблені суто з місцевих матеріалів. За словами представника генерального підрядника Володимира Захарчука, щоб встановити каркас потрібно 4 – 5 днів.



Будинки розроблені українськими проєктантами / Фото Суспільне

У новобудовах одно та двокімнатні квартири. По 28,7 та 38,6 метра загальної площі. Ці смартквартири будуть обладнані санвузлом та кухнею. Майбутнім мешканцям їх планують здавати вже з необхідними меблями.



При будівництві використовують суто місцеві матеріали / Фото Суспільне