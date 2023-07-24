Чотири унікальні будинки в іспанському стилі у США: ціни приємно дивують

Будинки в іспанському стилі, які здебільшого розташовані в теплішому кліматі, можна побачити в таких штатах, як Техас, Невада, Аризона, Каліфорнія тощо. Ось кілька чудових екземплярів і в інших місцях за ціною до 500 тисяч доларів.

Будинки в іспанському стилі мають щось особливе. Їхні фірмові дахи з червоної черепиці та повсюдні арки приваблювали американців приблизно з 1915 року. Подивіться на ці чудові помешкання, які якраз шукають нового власника.

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Тулероза, Нью-Мексико

Ціна: 438 тисяч доларів

Це вишукана перлина з двома спальнями, двома ванними кімнатами в мальовничому центрі Нью-Мексико. Житлова площа становить 170 квадратних метрів. Основна спальня з балконом розташована на другому поверсі.

Цікавий іспанський будинок у Тулерозі / Фото Realtor

Шривпорт, Луїзіана

Ціна: 316 900 доларів

Цей елегантний дім збудували ще в 1929 році, та він у чудовому стані. Тут достатньо місця для сім'ї: чотири спальні та три ванні кімнати на площі 270 квадратних метрів.

Навіть не здається, що цей будинок аж 1929 року / Фото Robby Greene

Тітусвілл, Флорида

Ціна: 425 тисяч доларів

Це не просто будинок, а багатофункціональна споруда в минулому. Раніше будівля слугувала оздоровчим курортом і страховим агентством.

У будинку площею 140 квадратних метрів є три спальні та одна ванна кімната. Гарно відпочити можна на балконі та терасі, але їх новим власникам доведеться трохи відремонтувати.

Гарний будинок, який мав різне призначення / Фото Space Coast

Оклахома-сіті, Оклахома

Ціна: 290 тисяч доларів

Будинок є прикладом архітектури іспанського Відродження 1970-х років. Він вміщує п'ять спалень і три ванні кімнати на загальній площі 240 квадратних метрів

На великому задньому дворі є басейн, що робить його ідеальним місцем для відпочинку.

Дім має риси архітектури іспанського Відродження / Фото Realtor