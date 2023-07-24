Чотири унікальні будинки в іспанському стилі у США: ціни приємно дивують
Джерело:Realtor
Будинки в іспанському стилі, які здебільшого розташовані в теплішому кліматі, можна побачити в таких штатах, як Техас, Невада, Аризона, Каліфорнія тощо. Ось кілька чудових екземплярів і в інших місцях за ціною до 500 тисяч доларів.
Будинки в іспанському стилі мають щось особливе. Їхні фірмові дахи з червоної черепиці та повсюдні арки приваблювали американців приблизно з 1915 року. Подивіться на ці чудові помешкання, які якраз шукають нового власника.
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Тулероза, Нью-Мексико
- Ціна: 438 тисяч доларів
Це вишукана перлина з двома спальнями, двома ванними кімнатами в мальовничому центрі Нью-Мексико. Житлова площа становить 170 квадратних метрів. Основна спальня з балконом розташована на другому поверсі.
Шривпорт, Луїзіана
- Ціна: 316 900 доларів
Цей елегантний дім збудували ще в 1929 році, та він у чудовому стані. Тут достатньо місця для сім'ї: чотири спальні та три ванні кімнати на площі 270 квадратних метрів.
Тітусвілл, Флорида
- Ціна: 425 тисяч доларів
Це не просто будинок, а багатофункціональна споруда в минулому. Раніше будівля слугувала оздоровчим курортом і страховим агентством.
У будинку площею 140 квадратних метрів є три спальні та одна ванна кімната. Гарно відпочити можна на балконі та терасі, але їх новим власникам доведеться трохи відремонтувати.
Оклахома-сіті, Оклахома
- Ціна: 290 тисяч доларів
Будинок є прикладом архітектури іспанського Відродження 1970-х років. Він вміщує п'ять спалень і три ванні кімнати на загальній площі 240 квадратних метрів
На великому задньому дворі є басейн, що робить його ідеальним місцем для відпочинку.