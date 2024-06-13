Ще два такі розпродажі організовували у 2019 та 2021 роках. Вони викликали справжній ажіотаж, що тепер люди з усього світу роками переїжджають на Сицилію.

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Будинки пропонують за 1 – 3 долари

Програму вигадали місцеві чиновники. Будинки продають на аукціоні за дуже низькими цінами. Деякі житла пропонують навіть за 1 долар. Проте є одне «але» — помешкання серйозно занедбані, тому потребують капітального ремонту. Зробити їх придатними для проживання буде не так легко. Однак багато іноземців погоджуються на такі умови.

Іноземці з'їжджаються сюди, щоб купити наші будинки, – це справжній хіт. У найближчі роки, ймовірно, буде укладено ще більше подібних угод, – каже мер Джузеппе Качіоппо.

Покинуті будинки, які продають на аукціоні / Фото Comune Sambuca

Наприклад, 70-річний Масуд Ахмаді та його 60-річна дружина Шеллі придбали занедбаний таунхаус у січні 2019 року. На аукціоні вони виторгували житло за 10,7 тисячі доларів. На капітальний ремонт витратили ще 204 тисячі доларів. Тепер занедбана триповерхівка стала гламурною оселею, що виглядає на кілька мільйонів.

Американка Мередіт Таббоун купила будинок поруч за 34,5 тисячі доларів. За п'ять років вона повністю його змінила. У помешканні є чотири спальні, п'ять ванних кімнат, відкрита кухня, тренажерний зал і місце для вечірок.

Наразі продано 250 будинків, що належали мерії. Це помітно пожвавило сектор приватної нерухомості,

– поділився міський голова.

Джузеппе Качіоппо зазначив, що схожі акції будуть організовувати надалі.