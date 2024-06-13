Еще две такие распродажи организовывали в 2019 и 2021 годах. Они вызвали настоящий ажиотаж, что теперь люди со всего мира годами переезжают на Сицилию.

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Дома предлагают за 1 – 3 доллара

Программу придумали местные чиновники. Дома продают на аукционе по очень низким ценам. Некоторые дома предлагают даже за 1 доллар. Однако есть одно "но" - помещения серьезно заброшены, поэтому нуждаются в капитальном ремонте. Сделать их пригодными для проживания будет не так легко. Однако многие иностранцы соглашаются на такие условия.

Иностранцы съезжаются сюда, чтобы купить наши дома, – это настоящий хит. В ближайшие годы, вероятно, будет заключено еще больше подобных сделок, – говорит мэр Джузеппе Качиоппо.

Заброшенные дома, которые продают на аукционе / Фото Comune Sambuca

Например, 70-летний Масуд Ахмади и его 60-летняя жена Шелли приобрели заброшенный таунхаус в январе 2019 года. На аукционе они выторговали жилье за 10,7 тысяч долларов. На капитальный ремонт потратили еще 204 тысячи долларов. Теперь заброшенная трехэтажка стала гламурным домом, что выглядит на несколько миллионов.

Американка Мередит Таббоун купила дом рядом за 34,5 тысячи долларов. За пять лет она полностью его изменила. В доме есть четыре спальни, пять ванных комнат, открытая кухня, тренажерный зал и место для вечеринок.

Сейчас продано 250 домов, принадлежавших мэрии. Это заметно оживило сектор частной недвижимости,

– поделился городской голова.

Джузеппе Качиоппо отметил, что подобные акции будут организовывать в дальнейшем.