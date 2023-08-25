Майже всі будинки розташовані на природі та в усамітненому місці. Їхня перевага також в тому, що кожен має різну ціну, тож можна обрати щось по кишені.
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Моргантон, Джорджія
- Ціна: 1 150 000 доларів
Будинок вміщує чотири спальні та три ванні кімнати / Фото Realtor
Кармел-Веллі-Вілледж, Каліфорнія
- Ціна: 799 тисяч доларів
Котедж з кам'яними стінами посеред лісу / Фото Realtor
Кугар, штат Вашингтон
- Ціна: 335 тисяч доларів
Будинок біля підніжжя гори, що призначений для постійного проживання / Фото Realtor
Торнвілл, Огайо
- Ціна: 719 900 доларів
Будинок з візуальним поділом надвоє площею 1500 квадратних метрів / Фото MLS Now
Маніту-Спрінгс, Колорадо
- Ціна: 550 тисяч доларів
Житло розташоване на висоті понад 2600 метрів над рівнем моря / Фото PP MLS