Почти все дома расположены на природе и в уединенном месте. Их преимущество также в том, что каждый имеет разную цену, поэтому можно выбрать что-то по карману.
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Моргантон, Джорджия
- Цена: 1 150 000 долларов
Дом вмещает четыре спальни и три ванные комнаты / Фото Realtor
Кармел-Велли-Вилледж, Калифорния
- Цена: 799 тысяч долларов
Коттедж с каменными стенами посреди леса / Фото Realtor
Кугар, штат Вашингтон
- Цена: 335 тысяч долларов
Дом у подножия горы, предназначенный для постоянного проживания / Фото Realtor
Торнвилл, Огайо
- Цена: 719 900 долларов
Дом с визуальным разделением надвое площадью 1500 квадратных метров / Фото MLS Now
Маниту-Спрингс, Колорадо
- Цена: 550 тысяч долларов
Жилье расположено на высоте более 2600 метров над уровнем моря / Фото PP MLS