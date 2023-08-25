П'ять цікавих будинків у формі трикутника, які можна придбати у США просто зараз
Джерело:Realtor
А-будинки у США досить популярні. Їх вважають гарним місцем для відпочинку або повсякденного проживання. Пропонуємо переглянути п'ять пропозицій, які зараз є на ринку.
Майже всі будинки розташовані на природі та в усамітненому місці. Їхня перевага також в тому, що кожен має різну ціну, тож можна обрати щось по кишені.
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Моргантон, Джорджія
- Ціна: 1 150 000 доларів
Кармел-Веллі-Вілледж, Каліфорнія
- Ціна: 799 тисяч доларів
Кугар, штат Вашингтон
- Ціна: 335 тисяч доларів
Торнвілл, Огайо
- Ціна: 719 900 доларів
Маніту-Спрінгс, Колорадо
- Ціна: 550 тисяч доларів