П'ять цікавих будинків у формі трикутника, які можна придбати у США просто зараз

А-будинки у США досить популярні. Їх вважають гарним місцем для відпочинку або повсякденного проживання. Пропонуємо переглянути п'ять пропозицій, які зараз є на ринку.

Майже всі будинки розташовані на природі та в усамітненому місці. Їхня перевага також в тому, що кожен має різну ціну, тож можна обрати щось по кишені.

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Моргантон, Джорджія

Ціна: 1 150 000 доларів

Будинок вміщує чотири спальні та три ванні кімнати / Фото Realtor

Кармел-Веллі-Вілледж, Каліфорнія

Ціна: 799 тисяч доларів

Котедж з кам'яними стінами посеред лісу / Фото Realtor

Кугар, штат Вашингтон

Ціна: 335 тисяч доларів

Будинок біля підніжжя гори, що призначений для постійного проживання / Фото Realtor

Торнвілл, Огайо

Ціна: 719 900 доларів

Будинок з візуальним поділом надвоє площею 1500 квадратних метрів / Фото MLS Now

Маніту-Спрінгс, Колорадо

Ціна: 550 тисяч доларів

Житло розташоване на висоті понад 2600 метрів над рівнем моря / Фото PP MLS