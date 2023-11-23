Будинки не великі, але й занадто великі, щоб вважати їх крихітними. Це означає, що вони знано перевищують площу в 40 квадратних метрів. І всі вони розташовані на чудових маленьких ділянках, які не потребують особливого догляду.

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Ці помешкання побудували від 50 до 100 років тому, але всіх їх ретельно відремонтували. Колись кожне житло будували так, щоб воно довго слугувало. Саме тому ці будиночки так добре збереглися. Хоча невелике оновлення ніколи не завадить.

Андерсон, Індіана

Ціна: 85 тисяч доларів

Котедж площею 76 "квадратів" з двома спальнями / Фото Realtor

Гатчинсон, Канзас

Ціна: 99 900 доларів

Оновлений будинок 1920 року площею 74 квадратних метри / Фото Realtor

Детройт, Мічиган

Ціна: 84 900 доларів

Будинок площею 90 "квадратів" з трьома спальнями / Фото Realcomp

Клейсбург, Пенсільванія

Ціна: 99 900 доларів

Найбільший з п'яти будинків площею 107 квадратних метрів / Фото AHAR MLS

Франклін, Луїзіана

Ціна: 90 тисяч доларів

Будинок з новим ремонтом всередині площею 84 "квадрати" / Фото RAAMLS