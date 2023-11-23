Дома не велики, но и слишком велики, чтобы считать их крошечными. Это означает, что они известно превышают площадь в 40 квадратных метров. И все они расположены на прекрасных маленьких участках, не требующих особого ухода.

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Эти дома построили от 50 до 100 лет назад, но всех их тщательно отремонтировали. Когда каждое жилье строили так, чтобы оно долго служило. Именно поэтому эти домики так хорошо сохранились. Хотя небольшое обновление никогда не помешает.

Андерсон, Индиана

  • Цена: 85 тысяч долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Коттедж площадью 76 "квадратов" с двумя спальнями / Фото Realtor

Хатчинсон, Канзас

  • Цена: 99 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Обновленный дом 1920 года площадью 74 квадратных метра / Фото Realtor

Детройт, Мичиган

  • Цена: 84 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Дом площадью 90 "квадратов" с тремя спальнями / Фото Realcomp

Клейсбург, Пенсильвания

  • Цена: 99 900 долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Самый большой из пяти домов площадью 107 квадратных метров / Фото AHAR MLS

Франклин, Луизиана

  • Цена: 90 тысяч долларов

Недвижимость Тренды и вдохновение Дом с новым ремонтом внутри площадью 84 "квадрата" / Фото RAAMLS