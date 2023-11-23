Дома не велики, но и слишком велики, чтобы считать их крошечными. Это означает, что они известно превышают площадь в 40 квадратных метров. И все они расположены на прекрасных маленьких участках, не требующих особого ухода.
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Эти дома построили от 50 до 100 лет назад, но всех их тщательно отремонтировали. Когда каждое жилье строили так, чтобы оно долго служило. Именно поэтому эти домики так хорошо сохранились. Хотя небольшое обновление никогда не помешает.
Андерсон, Индиана
- Цена: 85 тысяч долларов
Коттедж площадью 76 "квадратов" с двумя спальнями / Фото Realtor
Хатчинсон, Канзас
- Цена: 99 900 долларов
Обновленный дом 1920 года площадью 74 квадратных метра / Фото Realtor
Детройт, Мичиган
- Цена: 84 900 долларов
Дом площадью 90 "квадратов" с тремя спальнями / Фото Realcomp
Клейсбург, Пенсильвания
- Цена: 99 900 долларов
Самый большой из пяти домов площадью 107 квадратных метров / Фото AHAR MLS
Франклин, Луизиана
- Цена: 90 тысяч долларов
Дом с новым ремонтом внутри площадью 84 "квадрата" / Фото RAAMLS