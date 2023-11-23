До 100 тисяч доларів: які будинки зараз продають у США за дуже вигідною ціною
Джерело:Realtor
Ці затишні помешкання невеликих розмірів продають у різних штатах США за дуже привабливими цінами. Усі вони не перевищують позначку в 100 тисяч доларів.
Будинки не великі, але й занадто великі, щоб вважати їх крихітними. Це означає, що вони знано перевищують площу в 40 квадратних метрів. І всі вони розташовані на чудових маленьких ділянках, які не потребують особливого догляду.
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Ці помешкання побудували від 50 до 100 років тому, але всіх їх ретельно відремонтували. Колись кожне житло будували так, щоб воно довго слугувало. Саме тому ці будиночки так добре збереглися. Хоча невелике оновлення ніколи не завадить.
Андерсон, Індіана
- Ціна: 85 тисяч доларів
Гатчинсон, Канзас
- Ціна: 99 900 доларів
Детройт, Мічиган
- Ціна: 84 900 доларів
Клейсбург, Пенсільванія
- Ціна: 99 900 доларів
Франклін, Луїзіана
- Ціна: 90 тисяч доларів