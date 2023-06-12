Будинок у Мурумбіні будували в 1914-1920 роках. Це житло та місце праці австралійського архітектора Артура Пурнелла, що народився в Джилонзі.

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Розкішний будинок архітектора єдиний у своєму роді

Будинок має стелі заввишки 3,6 метра та чудове освітлення. Він вміщує їдальню та музичну кімнату, спа-салон, доглянуті поруч великі ботанічні сади. Особливістю інтер'єру є дверні рами в храмовому стилі, що є натяком на період, коли Пурнелл працював архітектором у Китаї з 1901 року.



Розкішний будинок з басейном надворі / Фото Realestate

"Це будинок справжнього архітектора, прекрасний дім, він єдиний у своєму роді", – сказав агент Джош Хоммельгоф. У домі є чотири спальні.

Дім перед аукціоном мав орієнтовну ціну 2,7 – 2,95 мільйона доларів. Торги почалися з пропозиції в розмірі 2,7 мільйона доларів. Його продали за 3,32 мільйона доларів, що на 320 тисяч доларів перевищує суму в 3 мільйони доларів.

Власниками стала молода місцева родина, яка жила в цьому районі близько 20 років.

Інтер'єр будинку / Фото Realestate

Боротьба за будинок була нелегка. Його точно хотіли придбати 11 людей. Будинок назвали "аукціоном року".