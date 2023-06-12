Дом в Мурумбине строили в 1914 – 1920 годах. Это жилье и место работы родившегося в Джилонге австралийского архитектора Артура Пурнелла.

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Роскошный дом архитектора единственный в своем роде

Дом имеет потолки высотой 3,6 метра и отличное освещение. Он вмещает столовую и музыкальную комнату, спа-салон, ухоженные рядом большие ботанические сады. Особенностью интерьера являются дверные рамы в храмовом стиле, намека на период, когда Пурнелл работал архитектором в Китае с 1901 года.



Роскошный дом с бассейном на улице / Фото Realestate

"Это дом настоящего архитектора, прекрасный дом, он единственный в своем роде", – сказал агент Джош Хоммельгоф. В доме есть четыре спальни.

Дом перед аукционом имел ориентировочную цену 2,7 – 2,95 миллиона долларов. Торги начались с предложения в размере 2,7 миллиона долларов. Его продали за 3,32 миллиона долларов, что на 320 тысяч долларов превышает сумму в 3 миллиона долларов.

Владельцами стала молодая местная семья, жившая в этом районе около 20 лет.

Интерьер дома / Фото Realestate

Борьба за дом была нелегкой. Его точно хотели приобрести 11 человек. Дом назвали "аукционом года".