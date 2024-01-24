Загалом пропозицій щодо подобової оренди житла в Тухлі є лише п'ять. Саме це житло стане гарним місцем для відпочинку сім'ї чи маленької компанії. Вартість оренди житла за добу становить 1 500 гривень, але ціну ще можна обговорити, про що зазначили в оголошенні на OLX, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Чудовий будиночок для відпочинку в горах

Будиночок невеликого розміру, його площа становить 50 метрів квадратних. Всередині є одна спальня, санвузол та кухня-студія, де власники облаштували додаткове двоспальне місце. Саме помешкання дуже затишне, з інтер'єром у теплих тонах. Також є великий балкон із зоною для обіду, де можна милуватися чудовими краєвидами на гори та річку.

Простий сучасний дизайн / Фото OLX

Автор оголошення зазначив, що це "місце, де можна відпочити і набратись сил". На території будиночка розташована альтанка з мангалом і карпатський чан. У теплу пору можна відпочивати в басейні просто неба, а діти можуть поводити час на батуті та гойдалці.

Будинок здають повністю мебльованим та з необхідною побутовою технікою. Він розташований за 7 кілометрів від Славського.

Подобова оренда житла в популярних локаціях для лижного катання

Найпопулярнішими для лижного катання в Україні є п'ять локацій. Ось скільки в середньому коштує орендувати там житло (ціна за добу):

Славське, Львівська область – 1 982 гривні (112 оголошень на ринку подобової оренди);

Поляниця, Івано-Франківська область – 5 405 гривень (87 оголошень);

Мігово, Чернівецька область – 3 752 гривні (31 оголошення);

Пилипець, Закарпатська область – 2 100 гривень (12 оголошень);

Вишка, Закарпатська область – 1 167 гривень (12 оголошень).

Найчастіше для оренди відпочивальники обирають саме однокімнатні помешкання, тому ціни вказані саме за цей тип житла.